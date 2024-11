Mercato : Approché par le PSG ? Un entraîneur répond cash

Axel Cornic

Présent en conférence de presse à la veille de la nouvelle rencontre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Luis Enrique a révélé être passé à deux doigts d’entrainer l’Atlético de Madrid par le passé. Et forcément, ses propos ont été rapportés à son futur adversaire Diego Simeone !

Ce mercredi, le PSG de Luis Enrique va affronter une véritable institution avec l’Atlético de Madrid d’un certain Diego Simeone. Cela fait treize années que l’Argentin est sur le banc du club madrilène, mais les choses auraient pu se dérouler autrement... puisque c’est un autre entraineur qui aurait pu prendre sa place.

Luis Enrique approché par l’Atlético de Madrid...

Il s’agit de Luis Enrique, qui a avoué avoir été approché par l’Atlético de Madrid en 2011. « Oui, c'est vrai, mais j'avais déjà donné ma parole à un autre club. Il s'agissait de ne pas manquer à ma parole » a expliqué l’entraineur du PSG. « L'Atlético a trouvé en Simeone le meilleur entraîneur qu'il pouvait avoir et sa carrière l'a démontré. Les supporters de l'Atlético ont donc eu de la chance ».

Et Simeone par le PSG ?

Lui aussi présent en conférence de presse ce mardi, Diego Simeone a été lancé sur ces propos et a été cette fois questionné sur des possibles approches du PSG par le passé. « Si Paris s’est intéressé à moi ? Non » a tout simplement répondu le coach de l’Atlético de Madrid, qui a d'ailleurs rendu un bel hommage à Luis Enrique. « Le PSG propose un football qui ressemble à celui de Luis Enrique partout où il est passé. Je ne l'imagine pas jouer différemment et je n'imagine pas le match être différent de ce qu'on a vu jusque-là. On va essayer de prendre trois points importants contre une équipe pleine de jeunes joueurs et de qualité technique ».