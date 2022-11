Foot - Mercato - PSG

Mercato : Annoncé de retour au PSG, Rabiot a tranché

Publié le 7 novembre 2022 à 22h30

Axel Cornic

En fin de contrat, Adrien Rabiot attise énormément de convoitises et dans son entourage on aimerait beaucoup le voir revenir au Paris Saint-Germain. La Juventus aimerait le prolonger, mais ce dossier semble être de plus en plus mouvementée, avec l’irruption de deux cadors de Premier League.

L’histoire pourrait se répéter pour Adrien Rabiot. En 2019, le milieu de terrain avait décidé de ne pas prolonger avec son club formateur, quittant ainsi le PSG à la fin de son contrat. Quatre ans plus tard, c’est la Juventus qu’il pourrait quitter de la même manière, alors qu’il est l’un des meilleurs joueurs de l’équipe actuellement.

La Juventus va passer à l’action

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la Juventus souhaiterait rencontrer Véronique Rabiot prochainement, afin d’ouvrir officiellement des négociations pour une prolongation. L’obstacle pour les Bianconeri semble être le salaire, puisqu’Adrien Rabiot est déjà l’un des plus gros contrats du club actuellement et une revalorisation semble compliquée.

Rabiot séduit par la Premier League

Le quotidien italien explique qu’Adrien Rabiot serait très heureux à Turin. Avec Massimiliano Allegri, il peut compter sur un coach qui mise énormément sur lui et leur relation semble plutôt bonne. L’intérêt de deux clubs semble toutefois l’intéresser tout particulièrement, puisque Chelsea e Liverpool se seraient renseignés à son sujet. L’idée d’évoluer en Premier League séduirait Rabiot, qui aurait l’occasion de découvrir un nouveau championnat dans sa carrière.

Tout passera par le Qatar... et Pogba

Les prochains mois pourraient être très importants, puisque beaucoup de choses pourraient changer pour Adrien Rabiot. Une participation à la Coupe du monde avec l’équipe de France en est une, puisque le milieu pourrait prendre une toute nouvelle envergure. Le retour de blessure de Paul Pogba en est un autre. Jusque-là blessé, ce dernier devrait revenir en janvier et un problème se posera pour Massimiliano Allegri, puisque les deux joueurs évoluent au même poste de central gauche.