Foot - Equipe de France

Equipe de France : Rabiot lâche ses vérités avant la Coupe du Monde

Publié le 7 novembre 2022 à 11h00

Thibault Morlain

Avec les forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté, Didier Deschamps va complètement devoir revoir sa copie pour le milieu de terrain de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Cela devrait notamment profiter à Adrien Rabiot, en grande forme avec la Juventus. Et à quelques heures de la liste de Deschamps, l'international français a annoncé la couleur pour le Mondial au Qatar.

Ce mercredi, Didier Deschamps annoncera la liste des joueurs convoqués en équipe de France pour disputer la Ligue des Champions. Et on aura un oeil particulier sur les joueurs appelés au milieu de terrain. Avec les absences de N'Golo Kanté et Paul Pogba, ce sont Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot qui devraient faire la paire dans l'entrejeu. Très bon avec la Juventus cette saison, l'ancien du PSG est bien parti pour être titulaire aux côtés du joueur du Real Madrid.

Equipe de France : Pour remplacer Pogba, Deschamps a réçu de folles candidatures https://t.co/8DFvinL0TG pic.twitter.com/hwyEvywL5f — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

« Je suis déçu pour Pogba »

A l'occasion d'un entretien accordé à Canal+, Adrien Rabiot s'est livré sur cette Coupe du Monde qui arrive. Le forfait de Paul Pogba, la paire avec Aurélien Tchouaméni, le joueur de la Juventus a expliqué : « Je suis déçu pour Pogba. Il a vraiment tout fait pour être là. Je le vois travailler tous les jours. Je sais que ce n'est pas simple. (...) Aurélien est un très bon joueur. Je pense qu'on peut être complémentaire. Il est un peu comme moi, c'est un compétiteur, il s'est fixé des objectifs. Je pense que la Coupe du Monde l'est aussi. Je nous mets dans la même optique, cela peut être une bonne association ».

« Je me sens en forme »