Mercato : Annoncé à Newcastle, Mourinho lâche un message clair sur son avenir !

Publié le 17 octobre 2021 à 23h05 par La rédaction

Alors que l'avenir de Steve Bruce s'écrit en pointillés à Newcastle, certains médias ont évoqué une possible arrivée de José Mourinho. Le technicien portugais, sous contrat avec la Roma, a réagi à cette rumeur.