Mercato - PSG : Leonardo peut encore y croire dans ce dossier à 0€ !

Publié le 17 octobre 2021 à 21h15 par D.M.

Les responsables de l'Inter auraient rencontré l'agent et père de Marcelo Brozovic afin de discuter d'une éventuelle prolongation de contrat. Mais les négociations ne se dérouleraient pas comme prévu...

Selon les informations de FC Inter News , Leonardo a identifié sa prochaine priorité. A en croire le portail italien, le PSG voudrait renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival et comme souvent, le club scrute attentivement le marché transalpin, à la recherche de la moindre opportunité. Et selon plusieurs médias, le PSG aurait coché le nom de Marcelo Brozovic, qui voit son contrat avec l’Inter expirer en juin prochain et qui pourrait débarquer gratuitement dans la capitale française à la fin de la saison.

Négociations tendues entre l'Inter et le clan Brozovic