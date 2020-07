Mercato

Mercato : André Schürrle annonce sa retraite !

Publié le 17 juillet 2020 à 14h55 par La rédaction mis à jour le 17 juillet 2020 à 15h02

Après que le Borussia Dortmund a résilié son contrat, André Schürrle annonce officiellement sa retraite à seulement 29 ans.