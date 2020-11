Foot - Mercato

Mercato : André-Pierre Gignac annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 6 novembre 2020 à 23h02 par La rédaction

Après cinq saisons à l'OM, André-Pierre Gignac a filé aux Tigres en 2015. Depuis, l'attaquant français est adoré au Mexique. Le joueur de 34 ans n'entendrait d'ailleurs pas quitter ce championnat.