Foot - Mercato - AC Milan

Mercato : Un premier renfort acté pour le Milan AC ?

Publié le 14 janvier 2021 à 22h05 par La rédaction mis à jour le 14 janvier 2021 à 22h07

Le Milan AC serait tout proche de boucler sa première recrue de ce mercato hivernal. Cherchant du renfort défensif, les Rossoneri seraient sur le point de faire signer Soualiho Meité.