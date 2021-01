Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Le clan Paqueta prévient Aulas pour son avenir !

Publié le 14 janvier 2021 à 16h50 par A.D.

A la peine au Milan AC, Lucas Paqueta a fait ses valises et rejoint l'OL lors du dernier mercato estival. Interrogé sur un possible retour en Italie pour son protégé, l'agent du milieu brésilien a lâché ses vérités.