Foot - Mercato - OM

Mercato : A l'OM, on monte au créneau pour cette recrue de Longoria

Publié le 12 novembre 2022 à 16h00

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté avec option d'achat pour une saison, Eric Bailly a l'occasion de se relancer après quelques moments difficiles à Manchester United. Mais depuis son arrivée à l'OM, l'international ivoirien est régulièrement éloigné des terrains en raison de pépins physiques. Dans un entretien accordé à la presse régionale, Pau Lopez a tenu à prendre sa défense.

A défaut d'avoir Cristiano Ronaldo, l'OM a mis la main sur l'un de ses coéquipiers à Manchester United. En difficulté chez les Red Devils , Eric Bailly a rejoint Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire sous certaines conditions. Agé de 28 ans, le défenseur central a apporté son expérience au sein du vestiaire phocéen. Mais ses nombreuses absences depuis le début de la saison sont regrettées en interne. Régulièrement sujet aux blessures, Bailly peut néanmoins compte sur le soutien de Pau Lopez.

Mercato - OM : Un cadre de Tudor lâche un indice de taille sur son avenir https://t.co/CEUjkr511J pic.twitter.com/buUn970aYu — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

Pau Lopez se prononce sur sa relation avec Bailly

Le gardien de l'OM connaît parfaitement Bailly, notamment depuis leur passage à Barcelone. « On a une très bonne relation, on s’est connu en jeunes à l’Espanyol. Il arrivait de Côte d’Ivoire, c’était difficile pour lui car il n’a pas pu jouer la première année. Mais c’est un joueur extraordinaire. On habitait dans le même bâtiment à Barcelone pendant deux ou trois ans. Il a beaucoup changé. Je le lui ai dit. Je le trouve beaucoup plus mature » a confié Pau Lopez lors d'un entretien accordé à La Provence.

« C’est un des joueurs les plus importants du vestiaire »

Les deux hommes se sont retrouvés à l'OM. Entre temps, Bailly a pris de l'expérience à Manchester United. « C’est un des joueurs les plus importants du vestiaire. Il a la capacité à avoir le respect de tout le monde. Déjà parce qu’il a joué à Manchester United et que c’est important. Ensuite parce qu’il parle anglais, espagnol et français. Il peut donc communiquer avec tout le monde. C’est important aussi » a souligné Pau Lopez, qui a également tenu à prendre sa défense, alors que des doutes apparaissent sur sa forme physique.

« On retrouvera le meilleur Eric »