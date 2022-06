Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : A Barcelone, on prépare un énorme événement pour Lionel Messi

Publié le 17 juin 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

L’été dernier, le FC Barcelone a dû laisser partir Lionel Messi. Un déchirement pour tout le monde en Catalogne. Depuis, l’Argentin a rebondi au PSG, mais alors qu’il a marqué l’histoire des Blaugrana, il n’a pas encore reçu un hommage à la hauteur de sa légende. Cela pourrait toutefois être prochainement résolu à en croire Joan Laporta, actuel président du Barça.

Pour des raisons économiques, le FC Barcelone n’a pas pu prolonger Lionel Messi l’été dernier. Ainsi, après avoir passé 21 ans en Catalogne, l’Argentin a fait ses valises et s’est depuis engagé avec le PSG. Mais Messi restera à jamais dans l’histoire du Barça et c’est pour cela qu’on veut lui rendre un véritable hommage, lui qui n’en a pas eu à son départ. D’ailleurs, ce jeudi, à l'occasion de l’Assemblée du FC Barcelone, Joan Gaspart, ancien président blaugrana, a interpellé l’actuelle direction à propos de ce sujet : « Messi est le patrimoine du Barça. Il mérite qu’on puisse lui dire au-revoir et qu’on se souvienne toute notre vie de ce qu’il a donné au Barça. Ça ne serait pas juste qu’un mythe comme Messi parte de cette manière. Ce n’est pas important qu’il joue au PSG, c’est un mythe et il le sera toute la vie. Je demande au président que nous lui rendons l’hommage qu’il mérite. Nous ne pouvons pas l’oublier ».

Barça President @JoanLaportaFCB on Leo Messi: pic.twitter.com/O4QdZR28AN — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 16, 2022

« Je suis triste, nous devons résoudre cela »