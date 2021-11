Foot - Mercato

Mercato : Franck Lampard proche d'un retour en Premier League ?

Publié le 12 novembre 2021 à 15h48 par La rédaction mis à jour le 12 novembre 2021 à 15h49

Sans club depuis son éviction de Chelsea au mois de janvier dernier, Franck Lampard serait dans le viseur de Norwich City, la lanterne rouge de Premier League.