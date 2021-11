Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le cas Sergio Ramos met le feu en Espagne !

Publié le 12 novembre 2021 à 13h30 par Arthur Montagne mis à jour le 12 novembre 2021 à 13h33

La situation de Sergio Ramos ne cesse de faire parler depuis son arrivée au PSG. Un débat qui dépasse les frontières de la France, puisqu'en Espagne aussi le cas de l'ancien capitaine du Real Madrid est largement commenté.

Arrivé libre cet été, Sergio Ramos fait grandement parler de lui. Et pour cause, le défenseur espagnol n'a toujours pas porté le maillot du PSG à cause de nombreux pépins physiques. Une situation qui inquiète en interne compte tenu du fait que quatre mois après son arrivée, l'Espagnol n'a pas disputé la moindre minute. Toutefois, son récent retour à l'entraînement, donne de l'espoir quant à ses grands débuts. Ces derniers jours, L'Equipe faisait le point sur Sergio Ramos en révélant notamment que son salaire avoisinait les 6M€ nets par an. Une information démentie par la presse espagnole, à commencer par le Chiringuito qui assure que les émoluments de l'Espagnol sont au moins les mêmes que ceux qu'il percevait au Real Madrid.

Le cas Ramos divise aussi en Espagne