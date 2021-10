Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Solskjaer est fixé pour son avenir !

Publié le 26 octobre 2021 à 11h32 par La rédaction mis à jour le 26 octobre 2021 à 11h36

Après la débâcle à domicile de Manchester United contre Liverpool dimanche (5-0), l'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer sur le banc des Mancuniens serait très incertain. Le conseil d'administration des Red Devils pourrait toutefois laisser une ultime chance au Norvégien.