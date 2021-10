Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Conte a définitivement tranché pour Manchester United !

Publié le 25 octobre 2021 à 19h13 par A.D.

Pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, la direction de Manchester United penserait à Antonio Conte. Mais alors que le coach italien serait emballé par l'idée de rejoindre les Red Devils, la direction mancunienne se poserait désormais des questions quant à son management.