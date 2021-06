Foot - Mercato - Manchester United

Mercato - Manchester United : Martial sur le départ ?

Publié le 26 juin 2021 à 14h20 par La rédaction

Sauf énorme retournement de situation, Jadon Sancho devrait bientôt quitter le Borussia Dormtund pour rejoindre Manchester United. L'arrivée de l'Anglais pourrait entraîner le départ d'Anthony Martial.