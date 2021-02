Foot - Mercato

Mercato : Cette grosse annonce sur l'état d'esprit de Jesé !

Publié le 26 février 2021 à 11h40 par La rédaction

À la relance du côté de Las Palmas, Jesé est arrivé avec un état d'esprit irréprochable et une volonté de retrouver un bon niveau, sous l'impulsion de son nouvel entraîneur.