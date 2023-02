Menacé par Zidane, il enchaine les coups de fil au PSG

Axel Cornic

La victoire du Paris Saint-Germain face au LOSC (4-3) met enfin un terme à une incroyable série de défaites entre championnat, Coupe de France et Ligue des Champions. Un véritable bol d’air pour Christophe Galtier, qui semblait déjà être menacé avec le fantôme de Zinédine Zidane qui plane sur le club parisien.

C’est assez inhabituel au PSG. Après l’élimination en Coupe de France face à l’OM (2-1), le club de la capitale a enchainé par un faux pas à Monaco et surtout lors du huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1). Mais le PSG a enfin pu inverser la tendance, avec une victoire arrachée ce dimanche face au LOSC.

« J'essaye de ne pas trop vous écouter et pas trop vous lire »

Cette victoire donne de l’air à Christophe Galtier, qui depuis quelques semaines semble être en première ligne et est même annoncé sur le départ, alors qu’au Qatar on rêve à nouveau de Zinédine Zidane. « Est-ce que ça me donne de l'oxygène ? De l'oxygène oui, quand vous êtes entraîneur du PSG et que vous avez trois défaites de suite dans trois compétitions différentes... » a expliqué le coach du PSG, en conférence de presse. « Il y a vous (les médias) aussi, j'essaye de ne pas trop vous écouter et pas trop vous lire, d'être actif, de ne pas perdre d'énergie par rapport à tout ce qui peut se dire ».

« J'ai eu beaucoup d'échanges avec Luis mais aussi mon président »