Menacé, Galtier annonce la couleur au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Éliminé prématurément en Ligue des Champions et en Coupe de France, le PSG va se consoler avec le titre de champion de France qui se dessine. Un bilan trop léger pour le club de la capitale. Pas de quoi remettre en cause l’avenir de Christophe Galtier qui, malgré une relation délicate avec son vestiaire, est déjà focalisé sur la saison prochaine.

Nouvelle saison ratée pour le PSG. Il y a un an, le club de la capitale décidait de se séparer de Leonardo et Mauricio Pochettino pour partir sur un nouveau cycle dirigé par Luis Campos et Christophe Galtier. Un projet loin d’être fou vu le travail qu’avait fourni ce duo au LOSC. Mais le PSG est un club différent et la première saison de Christophe Galtier ne s’est absolument pas déroulée comme l’espéraient les dirigeants parisiens.

«Je me projette pour être l’entraîneur de la saison prochaine au PSG»

De son côté, malgré cette saison galère, Christophe Galtier est déjà focalisé sur la suite. « Je me projette pour être l’entraîneur de la saison prochaine au PSG. Je suis très concentré sur le travail. Le travail permet d’être actif. Je suis très actif avec le staff, avec les joueurs. Je me projette aussi sur l’avenir, j’ai pas mal de travail en ce sens. Mon cerveau est en permanence en activité pour être concentré sur les matchs pour aller chercher ce titre », confiait le technicien français à la fin du mois d’avril. Son état d’esprit n’a pas changé un mois plus tard.

Mourinho - PSG : Un clash éclate, son avenir relancé https://t.co/DCWNciWRGS pic.twitter.com/KFZY7mTeeR — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Christophe Galtier ne bougera pas, sauf catastrophe