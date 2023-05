Galtier - PSG : Le Qatar a peur et prend une décision radicale

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Leader du championnat et lancé vers un nouveau titre, le PSG ne sauvera pas sa saison avec ce trophée. Le bilan sur les autres compétitions est morose et le Qatar en a bien conscience. Pour autant, Christophe Galtier ne devrait pas partir, même si Nasser Al-Khelaïfi pensait à Thiago Motta, son ami. Le président parisien ne veut cependant pas lui brûler les ailes et craint que cela se passe mal.

Saison galère pour le PSG. Même si le club de la capitale se dirige vers un nouveau titre de champion de France, le bilan en Ligue des Champions et en Coupe de France fait tâche. Paris a perdu trop de matchs et Christophe Galtier est très loin de faire l’unanimité, une année seulement après son arrivée au PSG.

Galtier ne partira pas

De là à remettre son avenir en question ? Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, sauf catastrophe comme une polémique ou la perte du titre, Christophe Galtier ne quittera pas le PSG cet été. Pourtant, en cas de départ, Nasser Al-Khelaïfi avait déjà une idée en tête.

PSG : Mbappé réclame un transfert à 100M€, un accord est annoncé https://t.co/cqKzSlul2L pic.twitter.com/iCn2NEbjqg — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Thiago Motta protégé ?