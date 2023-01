McCourt valide un gros deal, c’est du jamais-vu à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM tient son nouveau buteur. Arrivé en provenance du Sporting Braga, Vitinha va venir garnir le groupe d'Igor Tudor, à la lutte pour remporter le championnat de France. Un transfert historique pour l'OM puisque cette transaction est estimée à 32M€, bonus compris. Propriétaire du club marseillais, Frank McCourt aurait validé cette piste.

Comme à son habitude, Pablo Longoria n'a pas chômé. Accompagné de Javier Ribalta, le président de l'OM a fait tout son possible pour renforcer le groupe d'Igor Tudor et pallier les départs de Gerson, mais surtout de Bamba Dieng. Au milieu de terrain, le club marseillais est suffisamment pourvu, après les arrivées d'Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi. Mais c'est surtout le dossier de l'attaquant qui a donné du fil à retordre à l'OM.

Transfert historique à l'OM

Encore ce lundi soir, Pablo Longoria travaillait sur trois dossiers en même temps selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano. Les profils de Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen) et Sekou Mara (Southampton) ont été cités, mais la véritable priorité de l'OM était Vitinha, jeune buteur du Sporting Braga. Il y a encore quelques heures, l'affaire était plutôt mal engagée. L'attaquant portugais se dirigeait vers un départ en Premier League. Mais dans les ultimes instants du mercato, l'OM est parvenu à inverser la tendance en transmettant une offre historique.

Frank McCourt a validé la piste Vitinha