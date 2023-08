McCourt enrage, il réclame une révolution à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le début du mercato estival, l'OM a bouclé l'arrivée de six recrues. Un tableau, qui fait saliver les supporters marseillais, mais qui n'emballent pas Franck McCourt. Le propriétaire du club phocéen aurait reproché à Pablo Longoria de ne pas suffisamment vendre et lui aurait demandé de mettre l'accent sur cette tâche.

Depuis le 10 juin dernier, Geoffrey Konogbia, Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye sont venus garnir les rangs de l'OM. Mais le bilan est loin d'être satisfaisant pour Franck McCourt.

McCourt envoie un message à Longoria

Selon les informations, le propriétaire de l'OM garde un œil sur le mercato de Pablo Longoria, mais aussi sur les comptes de son club. L'Américain a constaté que la formation peinait à vendre, contrairement aux autres cadors du championnat. Ainsi, McCourt aurait demandé à Longoria d'accélérer dans le sens des départs afin de renflouer les caisses de l'OM.

Un coup de balai se prépare