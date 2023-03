Mbappé - Zidane : Il se mêle encore du mercato du PSG

Thibault Morlain

Alors que la saison du PSG a été marquée par de nombreux échecs, notamment en Ligue des Champions, cela pourrait bien être fatal à Christophe Galtier. Rien n’est encore acté, mais la piste Zinedine Zidane est évoquée pour le remplacer sur le banc parisien. Et pour arriver à ses fins avec Zizou, le Qatar peut compter sur un allié : Nicolas Sarkozy, lui qui s’était déjà mêlé du dossier Kylian Mbappé.

Qui sera l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Telle est la question qui se pose depuis quelques semaines et l’élimination en Ligue des Champions. Christophe Galtier semble être sur un siège éjectable et après seulement une saison, il pourrait être remercier. Pour le remplacer, différents noms circulent, dont celui de Zinedine Zidane, annoncé comme l’une des priorités du Qatar et ce depuis l’été dernier déjà.

PSG : « Ça avance », le rêve Zidane prend forme https://t.co/N6DbcQbXWg pic.twitter.com/VIwwRLSBN0 — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Sarkozy s’occupe du dossier Zidane…

Aujourd’hui sans club, Zinedine Zidane cherche un nouveau défi. Rebondira-t-il sur le banc du PSG ? Ça bougerait en coulisses, notamment à l’initiative d’un certain Nicolas Sarkozy. Ancien président de la République et proche des Qataris, il manoeuvrerait pour tenter de faire venir Zidane à Paris. C’est en tout cas ce qu’a révélé La Gazzetta dello Sport ce dimanche.

… après le feuilleton Mbappé !

Cela ne serait d’ailleurs pas la première fois que Nicolas Sarkozy viendrait en aide au PSG pour un dossier XXL. En effet, avant Zinedine Zidane, l’ancien président de la République avait déjà donné un coup de main pour la prolongation de Kylian Mbappé. A voir si l’issue sera la même pour Zidane alors que le crack de Bondy avait fini par signer un nouveau contrat avec le PSG…