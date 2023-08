Mbappé, Verratti… Toutes les infos mercato du 27 août

La rédaction

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Donnarumma vend la mèche pour Mbappé

Auteur d'un doublé ce samedi contre Lens, Kylian Mbappé montre qu'il est bien là au PSG. Et il devrait encore l'être après la fin du mercato. En effet, un départ du Français ne devrait pas intervenir d'ici le 1er septembre. Gardien du PSG, Gianluigi Donnarumma a d'ailleurs pour Free Ligue 1 que Mbappé allait rester : « Est-ce qu’il va rester ? Oui, oui, c’est sûr, c'est sûr ».



PSG : Direction le Qatar pour Verratti ?

Annoncé sur le départ du PSG, Marco Verratti était envoyé en Arabie Saoudite. Mais voilà que l'Italien pourrait plutôt s'envoler pour le Qatar. Selon les dernières informations de Footmercato , le club d'Al-Arabi se serait mis d'accord avec le PSG pour le transfert de Verratti. Les Qataris doivent désormais trouver un terrain d'entente avec le milieu de terrain pour boucler l'opération.



Une recrue à 2,5M€ arrive à l'OM

L'OM n'en finit plus de se renforcer cet été. Après l'arrivée de Joaquin Correa, le club phocéen recherchait un arrière droit pour venir seconder Jonathan Clauss. Ce rôle devrait revenir à Michael Murillo. Selon les informations de La Provence , un accord aurait déjà été trouvé avec Anderlecht pour le transfert de l'international panaméen. Murillo est donc attendu à l'OM, qui devrait dépenser 2,5M€ pour se l'offrir.



PSG : Une offre est arrivée pour Draxler

indésirable au PSG, Julian Draxler est invité à faire ses valises durant ce mercato estival. Mais encore faut-il trouver preneur... Visiblement, l'Allemand aurait reçu une offre. En effet, pour Bild TV , Roger Wittmann, agent de Draxler a assuré : « Julian a une offre du Moyen-Orient qui est très importante. Mais il a aussi un problème familial à régler en ce moment. Donc je ne sais pas s'il va le faire maintenant ».



