Mbappé s’en va, le projet du PSG est dévoilé !

Le PSG va entamer un nouveau chapitre après avoir eu à sa disposition Kylian Mbappé l’espace de sept saisons. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain va relever un nouveau challenge, vraisemblablement au Real Madrid. Et à Paris, la stratégie de recrutement a été révélée par le journaliste Jonathan Johnson.

Kylian Mbappé a dit stop. Le 13 février dernier, au cours d’une entrevue avec son président Nasser Al-Khelaïfi, le meilleur buteur de l’histoire du PSG communiquait sa décision de partir libre de tout contrat en fin de saison. Et alors que le destin de Mbappé semble s’écrire au Real Madrid, le Paris Saint-Germain préparerait sa succession.

«Yamal est certainement l'un des plus grands espoirs du monde, et les liens sont donc logiques»

En Espagne, la presse a dernièrement fait part d’un intérêt du PSG pour Lamine Yamal (16 ans). L’attaquant latéral formé à La Masia fait les beaux jours du Barça . Et pour ce qui est de la supposée présence du Paris Saint-Germain dans la course à la signature de l’Espagnol, ce n’est pas une ineptie pour Jonathan Johnson. « Le PSG s'intéresse toujours aux meilleurs jeunes talents, et même si je dirais que son intérêt est plus fort lorsqu'il s'agit de talents nationaux, originaires de la région parisienne si possible, Yamal est certainement l'un des plus grands espoirs du monde, et les liens sont donc logiques ».

«Je pense qu'il s'agira de trois à cinq joueurs, plutôt qu'un ou deux grands noms»