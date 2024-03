OM : «C’est étrange», cette sortie intrigante sur Longoria

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato d’hiver, la situation de Jonathan Clauss a largement été commentée. Et pour cause, l’international français a été poussé au départ et a même été vivement critiqué en public par Medhi Benatia et Pablo Longoria. Bernard Casoni a d’ailleurs évoqué ce dossier et pointe du doigt la gestion de Pablo Longoria.

Le cas Jonathan Clauss a grandement fait parler ces dernières semaines. Et pour cause, à la surprise générale, il avait été invité à quitter l'OM en fin de mercato, avant d'être ouvertement critiqué par Medhi Benatia et Pablo Longoria. Une situation qui intrigue grandement Bernard Casoni.

Vente OM : L’Arabie Saoudite annonce un accord à 500M€ https://t.co/UgsTmKKPla pic.twitter.com/oOEuJCoQvi — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

«Ce qui s’est passé avec Jonathan Clauss, c’est étrange»

« Il y a également l’environnement avec tous les gens qui gravitent autour d’un club. Sincèrement, je le vis de loin l’OM. Je ne suis pas dedans, c’est difficile d’en parler. Déjà quand on est au sein du club, c’est difficile de savoir d’où ça vient. Maintenant, il y a eu des interventions, il y a eu des choses qui se sont passées où l’on peut se poser des questions sur cette direction. Ce qui s’est passé avec Jonathan Clauss, c’est étrange. Le mec est international, après on en veut plus, il faut qu’on m’explique pourquoi. De l’extérieur, il y a vraiment des décisions qui sont incompréhensibles et difficiles à analyser », a confié l’ancien Marseillais dans une interview accordée à Daily Mercato .

«Jonathan a vécu des moments difficiles»