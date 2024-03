Mercato - OM : Un attaquant s’annonce à Marseille l’an prochain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM n’avait pas hésité à débourser 13M€ lors du dernier mercato estival pour rapatrier Ismaïla Sarr en Ligue 1, et l’attaquant sénégalais vit une saison plutôt mouvementée sous ses nouvelles couleurs. Il a d’ailleurs été question d’un départ dès le mois de janvier, mais Sarr met les choses au clair à ce sujet et lâche un indice de taille sur son avenir à l’OM.

Lors du dernier mercato estival, l’OM était en quête de sang neuf pour son secteur offensif et avait donc recruté plusieurs profils comme Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Joaquin Correa ou encore Ismaïla Sarr. Et l’attaquant sénégalais de 26 ans, recruté en provenance de Watford pour 13M€, peine encore à trouver son rythme de croisière à l’OM.

Sarr pas encore au top

Auteur de 5 buts et 6 passes décisives (toutes compétitions confondues) depuis son arrivée à l’OM, Ismaïla Sarr ne parvient pas à être plus régulier dans ses performances. Une situation pesante, qui aurait même pu l’inciter à déjà quitter l’OM lors du mercato de janvier, puisqu’il était courtisé par Villarreal.

« Il me reste des années à l’OM »