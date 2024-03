Mbappé - PSG : Al-Khelaïfi offre un contrat en or à son successeur !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne sera pas présent la saison prochaine au PSG puisqu’il a pris la décision de ne pas signer de prolongation de contrat. Afin d’ouvrir un nouveau chapitre post-Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi miserait gros sur Marcus Rashford, piste de longue date du club et pour le long terme…

Marcus Rashford a signé un contrat longue durée à Manchester United en juillet 2023, un an après les rumeurs de transfert au PSG. Cependant, l’enfant du club mancunien ne réalise pas la saison de sa carrière chez les Red Devils . Au point où il est déjà question d’un possible départ à la prochaine intersaison. Au Paris Saint-Germain ? Nasser Al-Khelaïfi ne dirait pas non.

Marcus Rashford pour reprendre le flambeau ?

Le président du PSG a été informé, comme L’Équipe le dévoilait le 15 février dernier, par Kylian Mbappé qu’il ne fera pas partie intégrante de l’effectif la saison prochaine, son contrat arrivant à expiration le 30 juin prochain. Et pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi aurait déjà choisi le successeur du meilleur buteur de l’histoire du PSG : Marcus Rashford.

Départ de Mbappé : Un conflit éclate au PSG https://t.co/Rz1xPV2WMf pic.twitter.com/WYQteFFQgS — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

Un salaire à la semaine de 585 000€ pour Rashford ?