Mbappé rejoint par un grand nom, l’annonce surprise !

Présent en conférence presse ce vendredi en marge de son dernier match à la tête du Real Madrid, Carlo Ancelotti a fait ses adieux au club merengue. Mais surtout, le technicien italien a dévoilé le nom de son successeur. Si son nom n'est pas une surprise, la façon dont il est annoncé à en revanche de quoi étonner.

Cette fois-ci, c'est officiel. Par le biais d'un communiqué, le Real Madrid a confirmé le départ de Carlo Ancelotti. « Le Real Madrid C. F. et Carlo Ancelotti sont parvenus à un accord pour mettre fin à son mandat d'entraîneur du Real Madrid. Notre club souhaite exprimer sa gratitude et son affection à l'une des grandes légendes du Real Madrid et du football mondial », écrit le club merengue. Par conséquent, le technicien italien dirigera son dernier match à la tête de la Casa Blanca samedi contre la Real Sociedad. Concernant le nom de son successeur, il s'agit d'un secret de Polichinelle puisque Xabi Alonso est l'immense favori. Et d'ailleurs, Carlo Ancelotti a vendu la mèche de façon surprenante puisque pour le moment, rien n'est officiel.

«Xabi Alonso sera le premier» « Je ne veux pas donner de conseils, chacun a sa propre méthodologie. Mais profitez du Real Madrid. Xabi Alonso sera le premier et je lui souhaite toute la chance du monde. Il a la qualité pour entraîner le Real Madrid. Profitez-en, c’est ce que j’ai à dire », a confié l'entraîneur italien en conférence de presse, avant de donner plus de conseils à son successeur.