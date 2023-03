Mbappé - PSG : Un gros transfert prévu en 2024 ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG qui cherchera à attirer un buteur de renom lors du prochain mercato estival afin de satisfaire les demandes de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani dispose d’une grosse cote sur le marché. Et le joueur de l’équipe de France pourrait finalement attendre l’été 2024 pour quitter l’Eintracht Francfort.

Récemment interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE alors que de nombreuses écuries telles que le PSG, Chelsea, Manchester United ou encore Liverpool sont annoncés sur ses traces, Randal Kolo Muani faisait le point sur son avenir : « On en parle énormément déjà, mais j’essaye d’être focalisé sur mon club. On continue nos performances et on verra cet été. Après, j’ai toujours rêvé de jouer dans de grands clubs », a confié le buteur français de 24 ans, engagé jusqu’en 2027 avec l’Eintracht Francfort.

C’est confirmé, le PSG se fait recaler pour un pote de Mbappé https://t.co/FRJ5Ru3lw9 pic.twitter.com/cYzQafDoZk — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Rien avant 2024 pour Kolo Muani ?

Alors à faut-il vraiment s’attendre pour le mercato estival de Kolo Muani ? Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé réclame l’arrivée d’un attaquant capable d’assumer le rôle de pivot au PSG pour la saison prochaine, et l’ancien joueur du FC Nantes apparaît donc comme un candidat parfaitement crédible. Mais le journaliste Fabrizio Romano a révélé jeudi via son compte Twitter que Kolo Muani ne bougerait qu’en cas d’offre folle sur le plan financier cet été. Sinon, il faudrait patienter après l’Euro 2024…

« Une saison supplémentaire chez nous »