Mbappé - PSG : Le Real Madrid prépare un grand ménage !

Approchant de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid, où un été agité s’annonce. En plus de l’arrivée de l’international français, de nombreux départs devraient être actés par la formation merengue, dont celui de Luke Modric, son contrat expirant dans quelques semaines.

Cette fois-ci, le Real Madrid touche au but avec Kylian Mbappé. Après avoir enchaîné les désillusions avec l’international français, devenu au fil des années l’obsession du président Florentino Pérez, le recrutement de Mbappé est aujourd’hui inéluctable, le principal concerné ayant décidé de quitter le PSG au terme de son engagement. Un mouvement de taille pour le Real Madrid, qui devrait encore faire parler durant l’été.

Vague de départs à venir au Real Madrid

Comme l’explique OK Diario , le Real Madrid prévoit aussi de se montrer actif dans le sens des départs. Kepa Arrizabalaga, prêté par Chelsea, reviendra à Londres après un passage peu concluant et perturbé par une déchirure des abducteurs qui a profité Andriy Lunin, s’imposant dans les cages. Ce dernier pourrait aussi plier bagage en cas d’offre intéressante, et il en est de même pour Dani Ceballos.

Modric va laisser le 10 à Mbappé ?