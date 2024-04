Mercato - PSG : Nouvelle annonce en Espagne sur Mbappé !

Pierrick Levallet

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé devrait partir à l'issue de la saison. L'international français aurait déjà annoncé sa décision aux dirigeants parisiens. Un favori clair se distingue pour sa prochaine destination : le Real Madrid. D'ailleurs, la star de 25 ans serait en train de se rapprocher très sérieusement des Merengue.

Après Neymar et Lionel Messi l’été dernier, c’est Kylian Mbappé qui devrait quitter le PSG à l’issue de la saison. L’international français aurait décidé de ne pas prolonger dans la capitale et il l’aurait même fait savoir à sa direction. Sa prochaine destination reste encore à déterminer, puisqu’il dispose de trois offres comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité.

Le Real Madrid continue d'avancer pour Mbappé

Mais un favori clair se distingue parmi les prétendants de Kylian Mbappé : le Real Madrid. Les Merengue sont en pole position pour obtenir sa signature. Florentino Pérez continue d’avancer prudemment dans ce dossier. Mais il semblerait que le président madrilène soit en train de gagner la course à la star de 25 ans.

Mbappé va enfin réaliser son rêve