Une star du PSG mise sous pression au mercato ?

Aujourd'hui, Gianluigi Donnarumma est le gardien numéro 1 du PSG. Si Keylor Navas et Arnau Tenas sont présents, le statut de l'Italien n'a jamais été remis en cause et ce malgré les différentes boulettes du gardien parisien. Loin d'être rassurant, Donnarumma a conservé son statut de titulaire au PSG, mais voilà que d'ici quelques mois, cela pourrait changer. Explications.

Lors du prochain mercato, ça risque énormément de bouger au sein de l'effectif de Luis Enrique au PSG. A Paris, le feuilleton de la succession de Kylian Mbappé va faire parler, mais cela ne sera pas le seul chantier. Dans tous les autres secteurs, des changements pourraient être apportés. Et même le poste de gardien de but du PSG, où on retrouve Gianluigi Donnarumma, pourrait être concerné par ces changements.



Donnarumma numéro 1 au PSG jusqu'à quand ?

En 2021, en recrutant Gianluigi Donnarumma, le PSG mettait la main sur l'un des gardiens les plus prometteurs, le tout pour 0€, l'Italien arrivant libre du Milan AC. Alors qu'on attendait beaucoup du portier parisien, le fait qu'il s'est beaucoup loupé dans les grands rendez-vous, n'apportant pas la sérénité nécessaire pour son poste. Fébrile, Donnarumma est souvent pointé du doigt au PSG. Au point que son statut soit remis en question à Paris à l'avenir ?

Lunin pour concurrencer Donnarumma au PSG ?