Mbappé - PSG : Le Real Madrid et Barcelone se mêlent de sa succession ?

Comme c’est souvent le cas sur le marché des transferts depuis plusieurs années, le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent liés au nom d’un seul et même joueur : Rafael Leão. La presse espagnole révèle un intérêt remontant à l’année dernière des Merengue et des Blaugrana. Et alors que le clan Leao aurait des entrées au PSG et au Barça, ça s’annonce mouvementé en coulisses.

Le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient-ils marcher sur les plates-bandes du PSG dans la course à la signature de Rafael Leão ? Le club parisien va devoir apprendre la vie sans Kylian Mbappé au vu de son départ en fin de saison au Real Madrid sauf énorme revirement de situation. Et pour le remplacer, le Paris Saint-Germain songerait notamment à Rafael Leão quand bien même le10sport.com vous dévoilait le 2 février dernier que les Parisiens ont fermé le dossier Leão.

Le Barça et le Real Madrid intéressés l’année dernière ?

D’après les informations communiquées par Relevo , les longues discussions autour de sa prolongation de contrat qui a été finalement bouclée en juin 2023 à l’AC Milan jusqu’en 2028, auraient donné des idées au FC Barcelone et au Real Madrid. En effet, les comités de direction des deux clubs auraient sérieusement pensé à recruter Leão afin de renforcer leurs secteurs offensifs respectifs. Et alors que Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid, le FC Barcelone pourrait être une réelle menace pour le PSG dans le dossier Rafael Leão.

Le clan Leão proche du PSG et du Barça ?

Représenté par Jorge Mendes qui dispose de bonnes relations à la fois avec le conseiller football du PSG qu’est Luis Campos et le président du FC Barcelone en la personne de Joan Laporta, Rafael Leão aurait des chances de mettre le feu au mercato estival du champion de France et du champion d’Espagne. Reste à savoir ce qu’il en sera à présent.