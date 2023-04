Mbappé - PSG : Le Qatar panique, un coup machiavélique annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG va devoir faire vite dans le dossier Kylian Mbappé. En effet, le joueur aurait jusqu'à l'été pour activer l'option lui permettant de prolonger son contrat d'une saison, soit jusqu'en 2025. Mais pour que cette signature soit possible, le club parisien doit le rassurer afin qu'il retrouve foi au projet du Qatar. Cela pourrait passer par un bon recrutement.

Pour le Qatar, il n'est pas question de revivre un nouveau feuilleton Kylian Mbappé cette année. Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, mais les dirigeants du PSG auraient déjà sorti les barbelés pour écarter la piste Real Madrid. Lié au PSG jusqu'en 2024, l'international français ne se fait pas, non plus, d'illusions et se projette sur la prochaine saison à Paris. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait confié Mbappé à France 3. Mais le danger guette, toujours, le PSG, alors que le joueur pourrait faire ses valises l'année prochaine.

Mbappé le veut au PSG, un transfert XXL cet été ? https://t.co/RmoL6cg5QD pic.twitter.com/09o6NybSyU — le10sport (@le10sport) April 29, 2023

Le temps est compté dans le dossier Mbappé

Mais comme le rappelle As , Mbappé a la possibilité de prolonger son contrat d'une saison, soit jusqu'en 2025. Une option avait été incluse dans son contrat au moment de sa prolongation en mai 2022. Mais celle-ci n'a qu'une durée de vie limitée. En effet, le champion du monde 2018 aurait jusqu'à l'été prochain pour l'activer. Le temps est donc compté pour le PSG, qui va s'atteler à convaincre sa star dans les prochaines semaines.

Le plan du Qatar dévoilé

Après une saison décevante, notamment en Ligue des champions, le PSG va devoir frapper et fort vite. Selon le média espagnol, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devraient mettre le paquet lors du prochain mercato estival pour convaincre Mbappé et obtenir sa signature. La direction souhaiterait mettre la main sur des profils Mbappé-compatibles. Plusieurs de ses coéquipiers en équipe de France seraient ciblés comme Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) ou Youssouf Fofana (AS Monaco). Le plan de vol est dressé, le PSG va, désormais, devoir se montrer efficace.