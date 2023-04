L'ennemi de Mbappé va débarquer au PSG ?

Thibault Morlain

Pensant déjà à la saison prochaine, le PSG préparerait son mercato estival. Luis Campos est au travail et parmi les priorités, on retrouve notamment le recrutement d'un attaquant axial afin de venir épauler Kylian Mbappé offensivement. Des noms circulent et voilà que le PSG penserait désormais au rival du crack de Bondy.

Le mercato estival s'annonce très lourd au PSG et de grosses recrues sont attendues. Recruter un buteur serait une priorité, reste maintenant à identifier le renfort idéal. On parle ainsi d'un intérêt du PSG pour Harry Kane, Victor Osimhen ou encore Randal Kolo Muani, mais il n'y aurait pas qu'eux...

Du LOSC au PSG pour Jonathan David ?

C'est ainsi que ce vendredi, L'Equipe relance l'intérêt du PSG pour... Jonathan David. Le Canadien réalise une très bonne saison au LOSC et cela n'aurait pas échappé à Luis Campos. Serait-il alors la bonne option pour le PSG ? David a l'avantage d'être moins cher, environ 65M€, tout en connaissant bien la Ligue 1.

Mbappé vs David pour le titre de meilleur buteur de Ligue 1

Alors que Kylian Mbappé et Jonathan David pourraient donc être coéquipiers d'ici quelques mois, les voilà aujourd'hui rivaux pour un trophée. En effet, l'attaquant du PSG et celui du LOSC se tirent la bourre pour savoir qui sera le meilleur buteur de Ligue 1. Aujourd'hui, c'est Mbappé qui est en tête (22) avec une longueur d'avance sur David (21).