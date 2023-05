Mbappé - PSG : La date de son départ est déjà annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG peut souffler. Selon de nombreux médias espagnols, le Real Madrid ne tentera pas de recruter Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Pour voir ce feuilleton repartir, il faudra, vraisemblablement, attendre l'année prochaine. Et pour cause, le contrat du joueur de 24 ans est censé expirer en juin 2024.

En mai 2022, le PSG s'est donné un bol d'air en prolongeant le contrat de Kylian Mbappé jusqu'en 2024. Mais un an après cette signature, l'avenir du joueur français fait toujours autant causer, notamment en Espagne. Alors viendra ou ne viendra pas au Real Madrid ? A un peu mois de trois mois du début du mercato estival, la tendance est claire dans le dossier Mbappé.

Le Real Madrid ne le recrutera pas cet été

Auprès de RM4Arab, José Felix Diaz a confirmé que le Real Madrid ne tentera pas de recruter Mbappé cet été. Autrement dit, le joueur devrait poursuivre sa carrière au PSG avec l'objectif de soulever une première Ligue des champions. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions, je pense. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner (sourire). Il ne me manque que ça. j’espère que ça sera le plus rapidement possible. Où ? Au Paris Saint-Germain. Je suis Parisien et sous contrat. Donc c’est le Paris Saint-Germain » avait-il confié lors de l'émission Tout le Sport sur France 3.

Une arrivée en 2024 au Real Madrid ?