Messi : Il accuse le PSG !

La fin de l’aventure de Lionel Messi au PSG est très compliquée. Sanctionné par la direction parisienne pour son escapade en Arabie Saoudite, l’Argentin est sifflé par une partie des supporters du club de la capitale. Une attitude que déplore Bixente Lizarazu qui pointe du doigt le PSG.

Depuis son retour de la Coupe du monde, Lionel Messi traverse une période très compliquée. Malgré une première partie de saison encourageante, l'Argentin déçoit en 2023, et a même été sanctionné par le PSG pour son voyage en Arabie Saoudite. Une situation qui n'a pas non plus été du goût des fans parisiens qui sifflent Lionel Messi après l'avoir insulté. Une attitude qui ne plaît pas du tout à Bixente Lizarazu.

«J’ai honte de la façon dont on traite Messi»

« Moi, j’ai honte de la façon dont on traite Messi. Il ne fait pas une saison catastrophique, il a marqué 15 buts et donné 15 passes décisives (en Ligue 1). Oui, depuis la Coupe du monde, il a baissé, bien entendu. Mais on parle du meilleur, ou de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. On ne peut pas le traiter comme un joueur lambda. On ne peut pas le traiter comme ça », lâche le champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot , avant d’estimer que le PSG est responsable de la situation.

«Je pense qu’il mériterait un peu plus de respect»