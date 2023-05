PSG : Le rêve de Mbappé s’envole, voilà le coupable

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne cesse d’être lié au Real Madrid depuis son éclosion à l’AS Monaco. Le champion du monde tricolore a snobé à plusieurs reprises les Merengue pour soit choisir le PSG ou y prolonger son contrat. Pour autant, et alors que Thierry Henry milite pour que Vinicius Jr et Mbappé combinent ensemble, le Brésilien mettrait des bâtons dans les roues à ce transfert XXL.

C’était l’une des grandes informations de la semaine dernière. Selon The Daily Telegraph , le Real Madrid aurait à coeur de mener à bien le transfert de Jude Bellingham à l’intersaison… mais pas seulement. En effet, le média britannique a affirmé que le projet XXL du champion d’Europe serait tout simplement de recruter Kylian Mbappé afin de lui permettre de former une attaque de folie avec Vinicius Jr et Karim Benzema.

Mbappé reste au PSG, il s’est fixé deux énormes objectifs https://t.co/GZ5ClTx8dB pic.twitter.com/2DkC8Z3ZAw — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Henry réclame une attaque Haaland, Mbappé et Vinicius Jr, ça se complique pour le Real Madrid

Sur les antennes de CBS Sports , Thierry Henry a fait une requête sur le marché des transferts pour que Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland et Vinicius Jr évoluent à terme sous le même maillot. Au Real Madrid ? Le projet du club merengue serait de mettre la main sur Kylian Mbappé et à terme d’en faire de même avec Erling Braut Haaland. Néanmoins, il se pourrait que Mbappé ne puisse pas débarquer au Real Madrid et ce, à cause de Vinicius Jr.

Vinicius Jr barrerait la route du Real Madrid à Kylian Mbappé