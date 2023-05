Mbappé - PSG : Un conflit éclate, catastrophe annoncé pour le Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mai 2022, Kylian Mbappé prolongeait son contrat avec le PSG de deux saisons. Mais pour obtenir cette signature, les dirigeants parisiens avaient dû lui promettre un changement drastique du projet sportif. Des promesses, qui n'auraient pas été tenues par la direction. Aujourd'hui, un malaise existerait entre les deux parties, et le Real Madrid en aurait pleinement conscience.

En mai 2022, Kylian Mbappé se présentait en conférence de presse afin de répondre aux nombreuses interrogations des journalistes dont la principale était : pourquoi avoir choisi le PSG plutôt que le Real Madrid ? . Le joueur de 24 ans avait été clair. « Quitter mon pays comme ça... Il y a ce côté sentimental... Et aussi le projet a changé. Le club a décidé de changer pas mal de choses sur le plan sportif et donc ça m'a vraiment donné cette envie de continuer, car je pense que mon histoire n'est pas terminée ici, que ce soit sur le plan collectif ou individuel » avait annoncé Mbappé.

Les « sérieux ennuis » de Mbappé au PSG

Si Mbappé a prolongé son contrat avec le PSG, c'est aussi parce que les dirigeants lui ont promis monts et merveilles. Un recrutement XXL et le départ de Neymar étaient attendus. Mais à la fin du mercato estival, le joueur a constaté que le Brésilien était toujours présent et que le mercato estival était loin d'être satisfaisant. Journaliste pour Marca, José Felix Diaz confirme que Mbappé a été déçu de l'attitude de ses supérieurs.

Des regrets pour Mbappé ?