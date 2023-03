Mbappé - PSG : «Je pars direct», il pousse un coup de gueule

La rédaction

Décevant cette saison, le PSG doit se tourner vers l’avenir. Si le 11ème titre de champion de France semble à la portée des Parisiens, la campagne européenne n’a pas été à la hauteur des attentes. Parmi les questions que se pose l’état-major parisien, vient la prolongation de Lionel Messi, celle de Sergio Ramos, mais aussi le départ ou non de Neymar. 3 décisions capitales qui pourraient avoir des répercussions sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Qui restera au PSG la saison prochaine ? Comme après chaque élimination précoce en Ligue des Champions, le grand ménage est annoncé au sein du club de la capitale. Pointés du doigt pour des performances en deçà de leur réputation, Lionel Messi et Sergio Ramos voient leur contrat expirer en juin prochain. Si, comme le 10sport.com vous l’a révélé en exclusivité il y a plusieurs semaines, le PSG souhaite toujours les prolonger, certains estiment que cette décision va à l’encontre de la cohérence du projet sportif parisien.

« Je m’en vais directement »

Présent dans l’émission l’After Foot , Daniel Riolo s’est exprimé à propos de Kylian Mbappé, récemment nommé capitaine de l’équipe de France. Selon lui, les prolongations au PSG de certaines vedettes pourraient le pousser à un départ : « Si Mbappé constate que Messi, Ramos et Neymar prolongent, moi je pars direct. À sa place, je m’en vais directement » .

