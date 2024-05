Mbappé - PSG : C’est terminé, il annonce son prochain club !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est plus qu'une question de jours avant que Kylian Mbappé ne quitte, officiellement, le PSG. Le joueur de 25 ans a fait savoir qu'il ne prolongerait pas son contrat, qui arrive à expiration en juin prochain. Questionné sur son avenir, l'international tricolore a refusé de dévoiler son prochain club. Mais le président de la Liga, Javier Tebas, a vendu la mèche ce lundi soir.

C'est donc officiel. Kylian Mbappé va quitter le PSG. Le joueur de 25 ans a publié une vidéo afin d'officialiser son départ. Mais face à la caméra, il n'a pas fait référence à sa prochaine destination.« Dans la vie il faut prendre le temps pour chaque chose. La seule chose à savoir c'est que je quitte le PSG. Le reste c'est peut-être pas le moment de le savoir » a répondu Mbappé après avoir été sacré meilleur joueur de Ligue 1 lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

Tebas vend la mèche pour son prochain club

Mais en Espagne, Javier Tebas lui a grillé la priorité. Lors d'un entretien accordé à Olé, le président de la Liga a confirmé le départ de Mbappé au Real Madrid. « Mbappé va jouer au Real Madrid la saison prochaine, c’est une certitude. Heureux que Madrid fasse cet effort pour un joueur de ce niveau » s'est réjoui le dirigeant espagnol. Tebas en a profité pour lui lancer un premier défi : « La Ligue des champions ? Mec, si tu as signé un contrat de cinq ans, tu as cinq saisons d'opportunités pour le gagner » .

« Nous avons un grand championnat »