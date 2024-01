Mbappé - PSG : À l’étranger, il lâche un indice sur son transfert !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est confronté à un dilemme : prolonger son contrat au PSG dans un projet sportif qui continuera de tourner autour de lui ou bien aller vivre son rêve de toujours au Real Madrid. Le président de la Liga, Javier Tebas, a fait savoir que les chances de signature de Mbappé à la Casa Blanca étaient « élevées ».

Comme en 2022, année de l’expiration de son précédent contrat au PSG, Kylian Mbappé va considérablement faire parler de lui pendant cette année 2024 au vu de sa situation contractuelle au Paris Saint-Germain. Pour Le Parisien , le 9 janvier dernier, le président Nasser Al-Khelaïfi faisait part d’une volonté à « 100% » de prolonger le contrat de Mbappé au PSG.

Mbappé n’a pas encore pris de décision

Début janvier, après le succès du PSG face au Toulouse FC (2-0) pendant le Trophée des champions, Kylian Mbappé affirmait ne pas encore avoir tranché au sujet de son avenir. « Je n’ai pas encore fait de choix. Je pense qu’avec l’accord passé avec le président (du PSG, Nasser Al-Khelaïfi) cet été, peu importe ma décision, nous avons réussi à protéger l’ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les défis à venir. C’est le plus important. Le reste est secondaire » . Et le10sport.com vous le confirmait le 8 janvier dernier.

«Si le joueur veut aller à Madrid ? Plus de 50%»