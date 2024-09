Mbappé : Police, arrestation… Il part au clash en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid continue de faire parler. Dernièrement, c'est Nicolas Sarkozy, amoureux du PSG et proche du Qatar, qui a pris la parole pour dénoncer l'attitude de l'international tricolore. Mais pour Jean-Michel Larqué, l'ancien président de la République n'est pas le mieux placé pour se prononcer sur ce dossier.

Le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid ne passe pas seulement au PSG, mais aussi auprès des amoureux du club parisien comme Nicolas Sarkozy. Proche du Qatar et régulièrement présent au Parc des Princes, l’ancien président de la République n’a pas hésité à tacler l’international français, parti libre vers le Real Madrid.

Mbappé : La presse espagnole sort une info retentissante ! https://t.co/N8SNJJC4j7 pic.twitter.com/ZYygSXEZMa — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

Sarkozy adresse un tacle à Mbappé

«Kylian a donné sept ans au club, on ne doit pas l’oublier. Il nous a donné des émotions extraordinaires. Il illustre ce que nous avons tous comme tentation : on pense toujours que l’herbe est plus verte ailleurs. Je peux comprendre qu’il ait eu envie de partir, je peux comprendre son rêve, mais je comprends plus difficilement la manière dont il l’a mis en œuvre. Mais c’est son choix» a déclaré Nicolas Sarkozy dans les colonnes du Parisien.

« Je ne pense pas qu’on ait convoqué Mbappé dans un commissariat »

Une sortie qui a provoqué la colère de Jean-Michel Larqué. Selon l’ancien international français, Sarkozy est très mal placé pour évoquer ce dossier. « J’aime bien recevoir des conseils ou des reproches de quelqu’un qui est irréprochable. Je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui, Nicolas Sarkozy, qui a passé de longues heures dans des commissariats, soit à même de juger la façon dont un joueur est parti de son club favori. Je ne pense pas qu’on ait convoqué Mbappé dans un commissariat pour lui dire : « ce n’est pas bien et ça relève de la loi ce que vous faites ». Donc je pense que ce n’est pas bien. (…) À un moment donné, c’est bien aussi de faire un peu de preuve de modestie » a confié Larqué sur RMC.