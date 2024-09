Mbappé : Le Real Madrid a enfin trouvé la formule magique !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid semble avoir trouvé son rythme de croisière. Depuis la mi-septembre et la clôture du la trêve internationale, le champion d’Espagne et d’Europe signe succès sur succès que ce soit en Liga et en Ligue des champions. Sur le plan personnel, Kylian Mbappé est toujours décisif et se « débrouille » bien à l’image du collectif d’après Carlo Ancelotti.

Depuis la fin de la trêve internationale de septembre qu’il avait traversé sans être décisif, Kylian Mbappé ne cesse de marquer. En l’espace de trois rencontres de Liga et le premier match de Ligue des champions du Real Madrid, la recrue phare du club merengue a trouvé le chemin des filets à quatre reprises. Mardi soir, à l’occasion de la réception d’Alaves au Santiago Bernabeu (3-2), Mbappé a inscrit le deuxième but de la rencontre après s’être brillamment appuyé sur Jude Bellingham.

Ancelotti l’assure, «Mbappé se débrouille bien» au Real Madrid !

En pleine forme ces derniers temps avec le Real Madrid après des débuts poussifs statistiquement parlant avec le club madrilène, Kylian Mbappé s’intègre parfaitement au cœur de l’effectif merengue au vu des propos tenus par Carlo Ancelotti mardi soir en conférence de presse. « Kylian Mbappé se débrouille bien. Toute l’équipe a bien joué aujourd’hui. Nous les avons tous très bien maîtrisés, en cherchant à créer des opportunités sur les transitions, sur les passes en profondeur ».

«Nous avons très bien commencé après la pause internationale»

L’entraîneur du Real Madrid a notamment reconnu que la trêve internationale semble avoir fait du bien à son groupe au vu des performances collectives signées par les joueurs du Real Madrid depuis la mi-septembre. « Je pense que l’équipe s’améliore et c’est une bonne chose. C’est très bien parce que le calendrier est très exigeant. Nous avons très bien commencé après la pause internationale et j’espère que nous pourrons continuer dimanche (ndlr face à l’Atletico de Madrid) qui sera un match très, très difficile ».