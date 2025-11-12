Mbappé - OL : Le gros coup se confirme !

Pierrick Levallet

L’OL tient peut-être son nouveau buteur pour la seconde partie de saison. Le club rhodanien est tout proche de sortir Endrick de son calvaire au Real Madrid. L’international auriverde n’entre visiblement pas dans les plans de Xabi Alonso. Il faut dire que la concurrence de Kylian Mbappé ne facilite pas les choses pour l’attaquant de 19 ans.

Avec les départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze cet été, l’OL a perdu gros dans le secteur offensif. Le club rhodanien aurait donc prévu de miser sur le mercato hivernal pour se trouver un nouveau buteur. Et depuis quelques jours maintenant, les dirigeants lyonnais travaillent sur un prêt d’Endrick.

Endrick sauvé par l'OL cet hiver ? L’international auriverde n’entre visiblement pas dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. L’attaquant de 19 ans n’a disputé que 11 petites minutes depuis le début de saison, et chercherait donc à se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. Pourtant, le club madrilène avait prévenu le Brésilien que son temps de jeu allait être drastiquement réduit.