Mbappé, Neymar, Bernardo Silva… Toutes les infos mercato du 10 juillet

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Ousmane Dembélé va recaler le PSG

Annoncé dans le viseur du PSG, notamment dans le cas où il faudrait remplacer Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé dispose d'une clause libératoire estimée à 50M€. Toutefois, selon les informations de SPORT , l'ancien Rennais n'a aucune intention de quitter le Barça et pourrait même prolonger son contrat. Une piste qui s'envole pour le PSG.



EXCLU : L'OL n'a pas dégainé pour Tapia

Bien décidé à renforcer l'effectif de Laurent Blanc afin de ne pas revivre une nouvelle saison décevante, l'OL s'active en coulisses et a déjà bouclé les arrivées de Clinton Mata (Club Bruges, défenseur) et Skelly Alvero (Sochaux, milieu de terrain). Et ce n'est pas tout puisque la piste menant à Renato Tapia fait également grandement parler. Mais selon nos informations, l'OL n'a pas encore dégainé d'offre pour le milieu de terrain du Celta de Vigo.



Le PSG s'apprête à dégainer pour Bernardo Silva

Alors que le PSG a bouclé l'arrivée de cinq recrues depuis le début du mercato, le meilleur est peut-être encore à venir. En effet, selon les informations de MARCA , Luis Campos prévoit d'accélérer pour le transfert de Bernardo Silva. Afin de convaincre Manchester City, le PSG pourrait transmettre une offre de 80M€.



Après Icardi, le PSG va vendre Paredes

Déjà très actif sur le mercato, le PSG se prépare désormais à délester son effectif, ce qui passera par la vente de ses indésirables. Dans cette optique, Mauro Icardi va s'engager à Galatasaray pour environ 10M€. Mais ce n'est pas tout puisque d'après Fanatik , Leandro Paredes va suivre son compatriote en Turquie et devrait lui aussi signer en faveur de Galatasaray. Le montant du transfert avoisinerait les 6M€.



Lloris proposé au PSG ?

Cet été encore, le poste de gardien de but va offrir un casse tête à la direction du PSG. Et pour cause, Keylor Navas a fait son retour après avoir passé six mois du côté de Nottigham Forrest. Le Costaricien ne sera pas conservé par les Parisiens et Gianluigi Donnarumma sera une nouvelle fois titulaire dans les buts du PSG qui cherchera cependant à recruter une doublure à l'Italien compte tenu du grave accident de Sergio Rico. Dans cette optique, selon Sportszone , Hugo Lloris a été proposé au PSG. Mais pour le moment, seul Al-Shabab aurait fait une offre à l'ancien capitaine des Bleus.



