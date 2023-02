Mbappé met la pression pour son transfert, que doit faire le PSG ?

La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2025, Kylian Mbappé ne semblerait pas vouloir poursuivre au PSG selon The Athletic. La tête de Mbappé serait au Real Madrid. Selon vous, quelle décision doit prendre le Paris Saint-Germain avec le champion du monde ? C’est notre sondage du jour.

Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui sur et en dehors du terrain. Le champion du monde tricolore est devenu tout simplement incontournable au PSG de par son apport. Forcément, l’attaquant du Paris Saint-Germain est convoité sur le marché des transferts et surtout du côté du Real Madrid qui semble être intéressé à chaque session estivale des transferts. Ce fut notamment le cas à l’été 2021 et lors de la dernière intersaison. Cependant, Mbappé a décidé de prolonger son contrat qui court jusqu’en 2025.

Mbappé a la tête au Real Madrid

Néanmoins, selon The Athletic , la dernière saison du contrat ne serait qu’optionnelle. Ce qui signifie que Kylian Mbappé pourrait décider de partir libre de tout contrat à l’été 2024. De quoi mettre une nouvelle fois le PSG en danger de perdre gratuitement le champion du monde tricolore. The Athletic explique que Kylian Mbappé aurait à coeur de quitter le PSG le plus rapidement possible afin d’enfin vivre son rêve d’arborer la tunique du Real Madrid. De son côté, le Real Madrid garderait sa porte ouverte pour Mbappé.

Le moment de tourner la page ?

Le PSG est donc confronté à un dilemme. Le club doit-il se lancer dans une éternelle bataille avec le clan Mbappé ? De par la valeur marchande de Kylian Mbappé, le comité de direction du PSG pourrait tirer un énorme profit en le vendant au prix fort à la prochaine intersaison et au vu de l’intérêt toujours existant du Real Madrid. Que doit faire le PSG.