Mbappé : Le «rêve» du PSG vole en éclat !

C’est la fin d’une ère au PSG. Kylian Mbappé va faire ses adieux à la prochaine intersaison et laissera une place de premier choix sur le front de l’attaque parisienne. Nasser Al-Khelaïfi rêverait d’offrir le rôle de successeur de Mbappé à Marcus Rashford. Mais il semble que le rêve du président du PSG va virer au cauchemar.

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. Son contrat arrivera à expiration le 30 juin prochain au Paris Saint-Germain et ne sera pas renouvelé. Et pour cause, le principal intéressé a acté son départ du club de la capitale en communiquant sa décision de plier bagage à Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier selon L’Équipe . Le président du PSG aurait en tête un joueur idéal pour le remplacer à la pointe de l’attaque.

Marcus Rashford serait le rêve d’Al-Khelaïfi pour oublier Mbappé

C’est en effet ce que révélait The Daily Star à la mi-mars. Le média britannique expliquait même que le président Nasser Al-Khelaïfi s’était montré prêt à offrir un salaire hebdomadaire de 585 000€ à Marcus Rashford pour qu’il accepte de quitter Manchester United pour le PSG. Néanmoins, l’enfant des Red Devils semble avoir d’autres projets sportifs.

«Il est très motivé car il veut réussir avec nous. Il veut gagner des trophées»