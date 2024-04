Mbappé - PSG : Feu vert en Angleterre pour son remplaçant ?

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et Paris, c’est bientôt terminé. Cet été, au terme de son contrat au PSG, le champion du monde tricolore s’en ira du côté du Real Madrid, à moins d’un énorme revirement de situation. Pour ce qui est de sa succession, la piste menant à Victor Osimhen deviendrait de plus en plus concrète.

Kylian Mbappé ne figurera pas au PSG la saison prochaine. En effet, le club de la capitale va devoir opérer sans le meilleur buteur de son histoire qui pliera bagage en juin prochain, soit au terme de son contrat au Paris Saint-Germain. Pour ce qui est de sa succession, le comité de direction du PSG se lancerait sur les traces de Victor Osimhen après un premier échec essuyé l’été dernier comme le10sport.com vous le dévoilait en octobre 2023.

Le PSG en pole position pour Osimhen ?

D’ailleurs, Il Mattino a dernièrement divulgué une information qui avait le don de faire la journée des supporters du PSG. Parti pour quitter le Napoli à la prochaine intersaison par le biais de sa clause libératoire fixée entre 110 et 130M€, Osimhen rêverait du PSG plutôt que de rejoindre Chelsea, autre club grandement intéressé par les services de l’international nigérian qui fut le meilleur buteur de Serie A de la saison dernière. Et l’agent Dario Canovi a confirmé la tendance à Radio Kiss Kiss cette semaine. « L’avenir d’Osimhen ? Il est très probable qu’il joue au PSG la saison prochaine. Il serait l’achat parfait après l’adieu de Mbappé. Ça fait des mois qu’on sait que Mbappé va jouer au Real Madrid, je vois une farce qui dure depuis trop de temps pour moi. Mbappé a dit à l'entraîneur d'aller au diable et a également insulté sa mère. La seule équipe qui a Mbappé entre les mains est le Real Madrid ».

